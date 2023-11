MotoGP, Bezzecchi: “Stagione positiva, a Valencia vogliamo chiudere bene”

Alla vigilia dell’ultimo appuntamento del Motomondiale a Valencia, ha parlato il pilota italiano Marco Bezzecchi che ha dichiarato: “L’ultima gara della stagione è come l’ultimo giorno di scuola, è sempre speciale e particolare. Quest’anno ci arriviamo sicuri del terzo posto in campionato, sono molto contento per me e tutto il team. E’ un risultato molto importante, essendo solo al mio secondo anno nella classe regina. In Qatar è stato un week end difficile, non sono mai riuscito a trovare il passo. Vogliamo chiudere con un bel risultato“.