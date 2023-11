MotoGP: Alex Rins pronto a correre a Valencia, atteso l’ok dei medici

Dopo l’infortunio alla gamba procurato a giugno scorso durante il GP d’Italia, Alex Rins era tornato in pista in Giappone, Indonesia e Australia salvo poi doversi ri-fermare e saltare altri appuntamenti del Motomondiale per una complicazione che lo ha costretto a sottoporsi a intervento chirurgico. In vista dell’ultimo GP della stagione a Valencia, il pilota spagnolo della LCR Honda, in attesa di essere ritenuto idoneo dai medici, sarebbe pronto a tornare in pista e a correre per l’ultima volta con la scuderia satellite della Honda HRC prima di accasarsi dal prossimo anno alla Monster Energy Yamaha.