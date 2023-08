MotoGP, Bezzecchi: “Non mi aspettavo una stagione così, ma avevo fiducia in me stesso”

A pochi giorni dal ritorno in pista della MotoGP, Marco Bezzecchi parla delle sue aspettative e della lotta per il titolo in cui è impegnato: “Mi aspetto di andare veloce a Silverstone. Non mi aspettavo un inizio di stagione così al mio secondo anno in MotoGP. Ma avevo fiducia in me stesso e fortunatamente ho raggiunto finora ottimi risultati. Bello e strano essere in lotta per il titolo. In tanti mi riconoscono rispetto a prima. E’ l’apice del motorsport a due ruote, è fantastico essere vicino a Pecco e a Jorge. Spero di continuare così e di finire al meglio la stagione“. Sul nuovo format delle libere, il pilota commenta: “Non sono molto d’accordo sul cambiare le regole a metà stagione, ma alla fine non condizionerà molto il nostro lavoro il cambio format nelle Libere. Pressioni, invece, sarà più complicato, non sarà facile controllarle. Quando hai pressione alta c’è un elemento di rischio, ma spero che il team riuscirà a gestire la cosa al meglio”.