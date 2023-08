Danso rinnova fino al 2027 e il Lens prende il giro il Napoli: “Quando hai già trovato lo stivale giusto…”

Il Napoli prosegue la caccia ad un difensore che possa sostituire Kim Min-Jae, trasferitosi al Bayern Monaco. Nel club azzurro sicuramente non arriverà Kevin Danso, centrale del Lens, che ha appena rinnovato fino al 30 giugno 2027 il suo contratto con il club francese. Ad annunciare il prolungamento dell’austriaco è stata la stessa squadra giallorossa attraverso i propri profili social, pubblicando un breve video nel quale si prendono gioco del Napoli: nel filmato c’è in sottofondo la musica di Pulcinella e una chat in cui il club azzurro corteggia Danso. Alla fine del video viene rivelato il rinnovo di contratto del giocatore e la didascalia recita: “Quando hai già trovato lo stivale giusto..”.

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied… 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023