MotoGP, Bezzecchi: “Impossibile essere amici in pista. Bagnaia? Se dovessi batterlo…”

Il pilota della Ducati Mooney VR46, Marco Bezzecchi, nel corso di un’intervista rilasciata a Federico Aliverti al Meeting di Rimini 2023, ha parlato del rapporto con Francesco Bagnaia e della loro rivalità in pista: “Secondo me il primo rivale è il compagno di squadra, è impossibile avere amici in pista. I piloti devono essere cattivi, ovviamente in senso buono. Bisogna essere in grado di differenziare le cose, siamo persone adulte. Ora è più facile per Bagnaia perché è davanti. Se dovessi iniziare a batterlo più spesso spero che non se la prenda, ma siamo abbastanza maturi da continuare su questa strada. Andiamo molto d’accordo e siamo fortunati ad allenarci insieme. Se discutiamo la risolviamo in fretta”.