F1 GP Olanda 2023, disastro Ferrari ai box: Leclerc fermo 13″ perché non ci sono gomme pronte

Ennesimo disastro per la Ferrari, anche nei primissimi giri del Gran Premio d’Olanda 2023 di Formula 1. I meccanici, infatti, non si sono fatti trovare pronti con le gomme da bagnato al rientro ai box di Charles Leclerc, che è stato costretto a restare fermo per 13″, compromettendo di fatto la propria gara. Il pilota monegasco è finito nelle retrovie, salvo poi risalire in classifica dopo la sosta ai box di coloro che non si erano ancora fermati, ma una volta che la situazione si sarà assestata potrebbe tornare nuovamente indietro. A quanto pare l’errore sarebbe nato da un’incomprensione: Leclerc ha comunicato il suo rientro ai box tardivamente e il team non ha avuto il tempo necessario per prepararsi con gli pneumatici.