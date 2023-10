MotoGP, Bezzecchi e Marini in viaggio verso l’Indonesia: atteso il via libera per la gara

Si avvicina il GP di Mandalika e Marco Bezzecchi e Luca Marini sono in viaggio per l’Indonesia per ricevere il via libera per la gara nel week end. Entrambi infortunati alla clavicola (Marco la destra e Luca la sinistra ndr) e reduci dall’intervento chirurgico per ridurre la lesione, i piloti del Mooney VR46 Racing Team sono pronti a sottoporsi ai controlli. Terzo in classifica a 54 punti di distanza da Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), il numero 72 non vuole perdere altro terreno, ma la sua è una vera corsa contro il tempo per prendere parte al quindicesimo appuntamento stagionale. Processo di recupero in fase più avanzata per Marini, caduto al via della Sprint in India, operato con successo immediatamente al rientro in Italia e assente nel GP del Giappone. Il suo obiettivo è il rientro alle competizioni in Indonesia.