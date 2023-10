Nazionale, Di Lorenzo: “Un sogno vestire questa maglia. Da piccolo guardavo con ammirazione Maicon”

“E’ sempre bello tornare a Coverciano. Stiamo lavorando bene e siamo tuti felici di far parte di questo gruppo. Il pubblico di Bari? Bello giocare con tanto entusiasmo attorno: sabato lo stadio sarà pieno, cercheremo di fare una grande partita”. Così Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni di “Azzurri Live”, sul canale YouTube FIGC, parla a pochi giorni dalla sfida tra l’Italia e Malta. “Da piccolo guardavo con ammirazione Maicon, che era veramente un campione. I migliori terzini del momento? Alexander-Arnold, Cancelo e Hakimi. Il nostro ruolo negli ultimi anni è cambiato molto. I gol? Sono situazioni di campo, in una frazione di secondo devi decidere cosa fare. Vestire questa maglia è un sogno e riuscire a segnare in azzurro è unico”, ha aggiunto il capitano del Napoli.