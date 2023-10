Wta Seul 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 12 ottobre

Il programma di giovedì 12 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Seul 2023. Si giocano la metà degli ottavi di finale, con due delle prime quattro teste di serie ancora impegnate. Sul Centre Court scende in campo la prima favorita Jessica Pegula contro la connazionale Kruger, mentre ul Court 2 protagonista la n°4 Bouzkova contro la tedesca Lys. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTRE COURT

Ore 05:00 – Jang vs Bektas

a seguire – Birrell vs Back

a seguire – (1) Pegula vs Krueger

COURT 2

Ore 05:00 – Lys vs (4) Bouzkova