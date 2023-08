MotoGP, Bagnaia verso l’Austria: “Pista mi piace ed è favorevole alla Ducati”

Francesco Bagnaia ha parlato alla vigilia del weekend del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Si tratta del giro di boa della stagione e al Red Bull Ring il campione mondiale in carica proverà ad aumentare il suo vantaggio in classifica, che al momento ammonta a 41 punti su Jorge Martin e 47 su Marco Bezzecchi. “Sono contento di correre in Austria, la pista mi piace e storicamente è favorevole alla Ducati – spiega Bagnaia – Lo scorso anno qui ho vinto, ma credo che stavolta ci sarà ancora più equilibrio e in tanti potranno puntare al podio. Sono fiducioso per questo fine settimana.”

Chi invece proverà a ritrovare la forma dei tempi migliori è Enea Bastianini, il cui inizio di stagione è stato segnato da problemi fisici e infortuni. “A Silverstone non è andata bene ma per la prima volta ho corso senza problemi fisici – spiega l’altro ducatista – Devo ritrovare un feeling con la Desmosedici, così da poter essere competitivo. Questa è la prima priorità.” Bastianini lo scorso anno in Austria firmò anche la pole position, con tanto di record della pista in 1.28.772.