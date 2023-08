Atalanta, ecco De Ketelaere in prestito: visite mediche per il talento belga

L’Atalanta è pronta ad accogliere Charles De Ketelaere, un talento tanto cristallino quanto bisognoso di nuova linfa e un nuovo contesto per adattarsi al calcio italiano. Dopo una stagione molto complicata al Milan (40 presenze spesso da subentrato e 0 gol), il trequartista belga classe 2001 approda alla corte della Dea in prestito con diritto di riscatto. Sono infatti in corso stamani le visite mediche di rito per De Ketelaere, che avrà il primo impatto con l’ambiente bergamasco domani sera al Gewiss Stadium quando andrà in scena l’allenamento congiunto tra la formazione nerazzurra e l’Under 23. Una trattativa lunga e serrata, ma alla fine tutti i dettagli sono stati limati e saranno ufficializzati nelle prossime ore.