MotoGP, Bagnaia: “Sarà un anno complicato ma proverò a difendere il titolo”

“Il mio avversario da battere sono i 24 piloti che ho contro, ci sono tanti piloti veloci, tante moto veloci, sarà un anno molto complicato. Proverò a fare il meglio al 100%, senza commettere errori, penso di aver imparato dai miei sbagli lo scorso anno, cercherò di difendere il titolo”. Parole di Francesco “Pecco” Bagnaia, campione del mondo in carica MotoGp, a margine della presentazione del Frecciarossa con una speciale livrea dedicata a Ducati Corse. “La sprint race? Vedremo, è un qualcosa di nuovo per tutti ma ci stiamo preparando ad arrivare al 100% per fare il meglio possibile”, ha aggiunto l’azzurro su una delle novità di questa nuova stagione.