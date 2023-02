Serie A 2022/2023, arbitri ventunesima giornata: il derby Inter-Milan a Massa

Le designazioni arbitrali della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto Davide Massa della sezione di Imperia per dirigere il derby di ritorno tra Inter e Milan che si disputerà domenica sera allo stadio Meazza in San Siro. Di seguito tutte le designazioni per il prossimo turno di campionato.

CREMONESE – LECCE Sabato 04/02 h. 15.00

ORSATO

LO CICERO – VIVENZI

IV: SANTORO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: SERRA

ROMA – EMPOLI Sabato 04/02 h. 18.00

DIONISI

BRESMES – ROSSI C.

IV: MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

SASSUOLO – ATALANTA Sabato 04/02 h. 20.45

MARCENARO

MELI – PERETTI

IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: CAMPLONE

SPEZIA – NAPOLI h. 12.30

DI BELLO

PRETI – DI IORIO

IV: MARCHETTI

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI

TORINO – UDINESE h. 15.00

PRONTERA

ALASSIO – LOMBARDO

IV: MIELE G.

VAR: GUIDA

AVAR: PEZZUTO

FIORENTINA – BOLOGNA h. 18.00

PAIRETTO

CARBONE – GIALLATINI

IV: GARIGLIO

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA

INTER – MILAN h. 20.45

MASSA

BINDONI – IMPERIALE

IV: SOZZA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

H. VERONA – LAZIO Lunedì 06/02 h. 18.30

AYROLDI

COSTANZO – PASSERI

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: LONGO S.

MONZA – SAMPDORIA Lunedì 06/02 h. 20.45

CHIFFI

TEGONI – BERTI

IV: ZUFFERLI

VAR: FABBRI

AVAR: PATERNA

SALERNITANA – JUVENTUS Martedì 07/02 h. 20.45

RAPUANO

MARGANI – CIPRESSA

IV: MASSIMI

VAR: DOVERI

AVAR: PATERNA