MotoGP, Bagnaia alla festa Ducati: “Bello vincere con il numero uno, ma dopo Barcellona ero a pezzi”

Francesco “Pecco” Bagnaia è intervenuto alla festa Ducati, organizzata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per festeggiare la grandissima stagione della casa di Borgo Panigale. Il due volte campione del mondo MotoGP ha parlato delle differenze tra i due trionfi, quello 2022 e quello 2023. Due Mondiali diversi, visto che lo scorso anno Bagnaia fu protagonista di un’incredibile rimonta mentre quest’anno il testa a testa con Martin è stato davvero serrato nella seconda parte della stagione. “Per qualche assurdo motivo lo scorso anno eravamo abituati a dover vincere ed era quasi più facile, visto che eravamo finiti anche a 91 punti dalla vetta – spiega – Quest’anno invece avevamo allungato a +66 ma poi alla fine eravamo finiti anche dietro in Indonesia. Sono situazioni diverse, devo dire che quest’anno è stato molto bello vincere con il numero uno.”

Il pilota Ducati ha anche raccontato le grandi difficoltà legate alla spaventosa caduta di Barcellona. “Il giorno dopo ero a pezzi, non riuscivo veramente a fare nulla – prosegue Bagnaia – Abbiamo però subito fatto un gran lavoro di fisioterapia per essere in pista a Misano cinque giorni dopo e alla fine siamo riusciti a fare podio sia nella sprint che la domenica. Abbiamo perso 14 punti, ma sarebbero potuti essere 37. E’ stata la gara fondamentale, anche se poi dopo la caduta non sono più riuscito a ritrovare quel livello. Faticavo a esperimermi in qualifica e a inizio gara, poi nel finale di stagione le cose sono migliorate.”