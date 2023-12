Udinese, Cioffi: “Infortuni? Nel calcio è facile lamentarsi, poi c’è il tribunale del campo”

Nella sala stampa del Bluenergy Stadium Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha presentato la sfida di Serie A 2023/2024 di domani contro il Sassuolo.

“L’Inter aveva avuto una settimana piena, le squadre che vanno a prenderla alta e uomo su uomo soffrono, allora li abbiamo aspettati bassi. Abbiamo preso un gol un po’ amaro, difficile da digerire e la squadra ha staccato. Al ritorno non so se affronteremo l’Inter così – afferma il tecnico -. Ho visto una settimana con la squadra focalizzata su ciò che dobbiamo fare. Il momento del nostro campionato dice questo, dobbiamo lavorare avendo ben chiaro cosa dobbiamo fare: quello che vuole stampa, tifosi e chi ama l’Udinese è la stessa cosa“.

Cioffi poi si sofferma sulla questione infortuni: “Nel calcio è facile lamentarsi, poi c’è il tribunale campo, chi reclama spazio e ha una chance deve poi in campo dimostrare di essersela meritata. In settimana nessuna novità su altri infortunati, per domani abbiamo le scelte abbastanza contate. Ne abbiamo cinque ancora in difesa, ci sono comunque Masina, Guessand, Tikvic, Kabasele e Kristensen. Success è recuperato dopo la ginocchiata, è a disposizione, Lucca e Thauvin stanno dando ottimi segnali“.