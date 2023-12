Sci alpino, Paris dopo il successo in Val Gardena: “Da anni ci provavo, è stato molto emozionante”

Una giornata da ricordare per Dominik Paris, tornato alla vittoria e a pochi chilometri da casa, nella discesa libera di Val Gardena. “Non ero sicuro di fare risultato, ho cercato di sciare bene, bello pulito. Alla fine sentivo che stavo facendo correre gli sci ma non avevo idea di quello che stavo facendo”, ha dichiarato l’azzurro ai microfoni di Rai Sport. “Quando ho visto la luce verde di miglior tempo al traguardo sono impazzito? Sì, stavolta è stato molto emozionante, da anni che ci provo qui e finalmente ci sono riuscito, troppo bello. Oggi la neve era un po diversa, era meno dura e più scorrevole, ho cercato di fare bene i salti e penso che lì ho fatto la differenza mantenendo la velocità. Ho tribolato tanto, anche l’anno scorso, e finalmente sono riuscito. Per ora l’anno è iniziato bene”, ha aggiunto.

Soddisfatto anche il veterano del gruppo, vale a dire Christof Innerhofer: “Dominik è riuscito ad essere il migliore, sono contento per lui. Questa vittoria fa bene per tutti noi, per la fiducia. Lavoriamo tutti insieme e dà speranza a tutti perché in allenamento sappiamo cosa valiamo. Poi in gara uno a volte riesce a dimostrarlo prima, a volte dopo. Adesso non vedo l’ora di andare a Bormio perché secondo me il feeling è migliore rispetto a quello dell’anno scorso”. “Sono consapevole che sui piani faccio fatica, però cose buone si sono viste anche ieri in SuperG. Sono sereno e tranquillo, continuo a lavorare e a crederci e sono sicuro che quest’anno la sciata è migliore dell’anno scorso. Non vedo l’ora, quindi fatemi il tifo e speriamo bene”, ha concluso.