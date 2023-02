MotoGP, Bagnaia: “Felice di tornare in pista a Sepang, ci aspettano tre giorni impegnativi”

Pecco Bagnaia ha parlato alla vigilia della prima giornata dei test di Sepang in vista del nuovo campionato di MotoGP: “Sono felice di tornare finalmente in pista. In inverno mi sono preparato bene, allenandomi quotidianamente per farmi trovare pronto. Adesso ci aspettano tre giorni di test impegnativi, in cui dovremo lavorare parecchio per smarcare subito certi punti al fine di evitare di commettere errori. Ci auguriamo che il meteo giochi a nostro favore“.

Ha poi parlato anche il compagno di squadra Enea Bastianini: “Sono entusiasta di tornare in pista. Queste tre giornate saranno molto importanti. Ho già rotto il ghiaccio con la squadra a Valencia lo scorso anno, ma sicuramente avrò la possibilità di conoscerla meglio. Io e Pecco lavoreremo insieme per portare avanti il programma di test e provare ad arrivare pronti al prossimo test in Portogallo“.