Inter: dopo il Porto incontro con Lukaku per il rinnovo, sullo sfondo Firmino

La stagione di Romelu Lukaku è stata finora molto deludente e neanche lontanamente paragonabile a quelle con Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Ciononostante, i nerazzurri potrebbero comunque confermarlo anche per la prossima stagione. Le due parti s’incontreranno dopo il doppio confronto di Champions League contro il Porto per discutere del futuro dell’attaccante belga. Si lavorerà sempre sulla formula del prestito oneroso, ma con ogni probabilità le cifre saranno più basse rispetto a quelle di quest’anno (8 milioni + 3 di bonus). Qualora invece non si dovesse giungere a un accordo, l’Inter andrebbe a caccia di un sostituto. Il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Roberto Firmino, in scadenza con il Liverpool. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.