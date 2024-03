MotoGP, Bagnaia: “Adoro guidare a Portimão, qui il pilota fa la differenza”

“Adoro guidare su questa pista, è un mix tra il Mugello e il Sachsenring. Credo che con la moto del 2024 potremmo essere ancora più competitivi e non vedo l’ora di iniziare. Spero che vada tutto bene a partire da domani”. Lo ha detto il campione del Mondo Pecco Bagnaia in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Portogallo della MotoGp. L’incontro con la stampa è un’occasione buona per soffermarsi sulle moto rivali: “Vinales l’anno scorso ha fatto un ottimo lavoro qui con l’Aprilia. Ktm e Aprilia credo siano simili, con la prima un po’ avanti. Ducati è un mix tra le due moto e ad oggi è più competitiva”.

Poi la conferenza torna a vertere sugli affari di casa: “La moto 2024 si adatta di più al mio stile di guida. Mi sono adattato subito, ma è una questione di sensazione più che di miglioramento sul time attack”, ha dichiarato ancora Bagnaia parlando della sua moto. Tornando invece alla pista di Portimao, il campione del Mondo ha detto: “È una buona pista per fare dei duelli. I sorpassi non sono mai semplici, ma questa pista va bene per i sorpassi. In questa pista il pilota fa la differenza, le curve sono quasi tutte veloci e ce ne sono solo 2-3 lente. Il pilota può fare più la differenza col suo feeling ed è sicuramente una delle più difficili”. Sul prolungamento del contratto: “Sia io che la Ducati volevamo il rinnovo. Comunque la pressione è la stessa, vuoi sempre essere primo. Però non dover parlare del futuro, ti permette di concentrarsi sulla guida”, ha concluso Pecco.