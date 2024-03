LIVE – Romania-Italia, Elite League U20 2024 (DIRETTA)

La diretta testuale di Romania-Italia, match valevole per l’ultima giornata dell’Elite League U20 2024. Dopo le prime cinque partite, gli azzurrini sono in vetta alla classifica con 13 punti e, contro i pari età romeni, avranno la possibilità di blindare il primato e aggiudicarsi il torneo. Questo sarà il primo impegno ufficiale per l’Italia Under 20 nel 2024: nei precedenti cinque match di Elite League, quattro vittorie e un pareggio, che era arrivato nella gara d’esordio in Germania. Il ct Alberto Bollini ha convocato 22 giocatori per questo appuntamento. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di giovedì 21 marzo. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi approfondimenti sulla gara.

