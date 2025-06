Novità importanti dalla MotoGP: è arrivato un rinnovo mirato, la Casa andrà avanti insieme a lui fino al 2027. I dettagli.

La MotoGP sta per approdare in Italia: nel weekend che sta per cominciare, infatti, i piloti correranno nel circuito del Mugello e gli occhi saranno ancora una volta puntati soprattutto su Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Occhio però anche al rinnovo che è arrivato in queste ultime ore: di seguito i dettagli.

MotoGP: arriva il rinnovo in casa Yamaha: i dettagli

A rinnovare il suo contratto in MotoGP è stato Andrea Dovizioso che ha prolungato con la Yamaha come collaudatore. Subito dopo il rinnovo con la Casa giapponese, ha dichiarato: “Mi sento completamente a mio agio nel ruolo che abbiamo definito insieme a Yamaha, in modo da massimizzare il mio contributo a questo importante progetto. In entrambe le vesti, come Test Rider e Rider Performance Advisor, mi immagino come un collegamento chiave tra le parti coinvolte nel processo di sviluppo”.

“Avrò il compito – ha aggiunto – di creare una forte sinergia tra i piloti e la squadra, attingendo alla mia esperienza sia in pista che all’interno del garage. Questo viaggio sarà caratterizzato da diversi piccoli dettagli che richiedono attenzione. Comunque abbiamo anche una chiara visione del risultato che vogliamo raggiungere e conosciamo il livello di dedizione necessario per arrivarci”, ha concluso.

A spingere per la sua permanenza è stato Fabio Quartararo che, a tal proposito, ha dichiarato: “Sa esattamente cosa succede sulla moto è estremamente importante per gli ingegneri. Quando può venire, è un aiuto. Non lo stiamo usando abbastanza. La Yamaha deve dargli la possibilità di approfondire l’aspetto tecnico”.