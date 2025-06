Dopo il pareggio con l’Al Hilal di Simone Inzaghi arrivano altre brutte notizie per il Real Madrid sulle condizioni di Kylian Mbappé

L’avventura di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid non è iniziata sotto la buona stella. Al debutto nel Mondiale del Club è infatti arrivato un amaro 1-1 contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi.

I Blancos, dopo il vantaggio del classe 2004 Gonzalo Garcia, prima si sono fatti riprendere da Ruben Neves, su calcio di rigore, e poi hanno mancato il colpo della vittoria per via del rigore parato a Valverde al 92′. Come se non bastasse, per il tecnico spagnolo arrivano anche brutte notizie sulle condizioni di Kylian Mbappé.

Mbappé ricoverato in ospedale: salta anche la gara con il Pachuca?

Mbappé è stato costretto a saltare la partita di ieri a causa di una gastroenterite acuta. Il fuoriclasse francese ha iniziato a sentirsi male dopo l’allenamento di lunedì scorso. Da quel momento, come riferisce Marca, è stato costretto a saltare tutte le sedute di allenamento successive del Real Madrid e ha addirittura fatto fatica ad uscire dalla propria stanza d’albergo.

Il club spagnolo, vista la situazione, ha applicato il protocollo di isolamento, che ha comportato l’assenza dell’ex PSG ad altre attività extra-campo, come il servizio fotografico ufficiale della FIFA.

La situazione non è migliorata. E qualche ora fa, come comunicato ufficialmente dal club spagnolo, il classe ’98 è stato ricoverato in ospedale a Miami per accertamenti e cure. Un aggiornamento che mette a serio rischio la sua presenza anche per la seconda partita degli uomini di Xabi Alonso al Mondiale del Club, prevista domenica, contro il Pachuca.

A questo punto bisognerà capire innanzitutto quando Mbappé riuscirà a superare questo problema e potrà tornare ad allenarsi con la squadra. L’ipotesi di un suo rientro solo dopo la fase a gironi non è poi così remota.