Un affaticamento a carico dei flessori costringerà Marcus Thuram a saltare almeno due partite del Mondiale per Club 2025. Ci sarà Esposito al fianco di Lautaro Martinez.

Deve fare subito i conti con la sfortuna Christian Chivu, che, dopo l’esordio al Mondiale per Club con il Monterrey, perde per infortunio Marcus Thuram.

Nelle scorse ore, infatti, l’attaccante francese dell’Inter è stato fermato da un affaticamento a carico dei flessori. Uno stop che dovrebbe costringerlo a restare fermo per circa dieci giorni.

Le sue condizioni verranno valutate col passare dei giorni dallo staff medico nerazzurro, ma appare molto difficile, se non impossibile, la sua presenza in campo per la partita contro i giapponesi dell’Urawa Reds, quando in campo, complice anche l’assenza di Taremi, in Iran per la guerra, al fianco di Lautaro Martinez dovrebbe vedersi Esposito.

Si tenterà il difficile recupero di Thuram per la gara col River Plate in programma il 26 giugno, ma con poche speranze e, soprattutto, senza voler correre alcun rischio.