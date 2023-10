MotoGP, Alex Marquez rivela: “Marc sta valutando il ritiro dopo il 2024”

Il pilota della Ducati del Team Gresini, Alex Marquez, nel corso di un’intervista rilasciata a TNT Sports, ha parlato del possibile futuro del fratello Marc, che dalla prossima stagione sarà in squadra con lui: “Non so se prolungherà il contratto oltre il 2024, credo che voglia vedere se si diverte ancora. Lui mi ha detto chiaramente che se non si diverte, si ritirerà. Sta prendendo in considerazione questa possibilità. Io non ho alcun dubbio, ma lui sì. Ad ogni modo sono sicuro che si divertirà”.