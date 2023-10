Inter, Gazzetta dello Sport: a gennaio si punta forte su Taremi. Broja prima alternativa

Mehdi Taremi, dopo essere stato molto vicino all’arrivo in Italia la scorsa estate per vestire la maglia del Milan, a gennaio potrebbe finalmente formalizzare il matrimonio con il nostro Paese, ma raggiungendo l’altra sponda di Milano. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, l’Inter sarebbe pronta ad accelerare le operazioni per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante iraniano, il cui contratto con il porto a giugno 2024. Nel caso in cui la trattativa non andasse in porto, i nerazzurri potrebbero concentrarsi su un’alternativa, anche questa già accostata in passato alla Serie A: si tratta del centravanti del Chelsea, Armando Broja. Il ventiduenne, dopo essere stato fermato da un infortunio al ginocchio, potrebbe essere ceduto in prestito dai Blues.