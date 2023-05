MotoGp, Alex Marquez penalizzato a Le Mans: -3 posizioni in griglia al Mugello

Alex Marquez partirà con tre posizioni in meno nel prossimo GP d’Italia al Mugello per i fatti accaduti nel GP di Le Mans. Il pilota spagnolo è stato sanzionato dai commissari del Gp francese per il contatto con Brad Binder ad inizio gara. Un weekend da dimenticare per Marquez che ha concluso il Gran Premio di Le Mans dopo soli cinque giri per un altro contatto con Luca Marini. La sanzione più pesante è arrivata nel post gara, infatti: Lo spagnolo del team Gresini è stato sanzionato dai commissari di gara del Gp di Francia. Al Mugello, dunque, perderà tre posizioni in griglia.