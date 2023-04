MotoGp, Alex Marquez: “Contento per il podio, giornata pazzesca”

In Argentina oltre al trionfo di Marco Bezzecchi, è stata anche la giornata di Alex Marquez che si è classificato al terzo posto sulla pista bagnata del Sud America. Nel post gara il pilota spagnolo ha commentato, lasciandosi andare a tutta la contentezza e felicità per il podio guadagnato. Queste le parole di Marquez nel post gara in cui ha espresso la sua emozione per il podio ottenuto: “Sono molto soddisfatto per il podio che porta punti per il campionato. Ho avuto tanti problemi con il posteriore. Sono molto felice, è stata una giornata pazzesca. Bella la moto, fantastico il team, continuiamo a lavorare così“.