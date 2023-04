Bundesliga 2022/2023: pareggiano Colonia e Monchengladbach, seconda vittoria in fila per l’Hoffenheim

Oggi si sono giocati gli ultimi due match della 26ª giornata di Bundesliga 2022/2023. Pareggio a reti bianche tra Colonia e Borussia Monchengladbach che si accontentano di un punto a testa. Le due squadre salgono rispettivamente a 28 punti in 13ª posizione e a 32 punti in 10ª lontane dalla zona coppe europee e dalla zona retrocessione. Seconda vittoria in fila per l’Hoffenheim che riparte da dove aveva lasciato prima della sosta. Successo in trasferta per la squadra di Matarazzo che batte 2-1 il Werder Brema tra le mura di casa . Decisive i due gol in due minuti di Kramaric e Baumgartner al 50′ e al 52′. Prova ad accorciare le distanze Pieper al 76′ ma non basta al Werder per evitare la quinta sconfitta nelle ultime sette partite. Brema che resta fermo a 31 punti in 11ª posizione. Hoffenheim che sale a 25 punti a +3 sulla zona spareggio occupata dall’Herta Berlino.