MotoGp, Bezzecchi: “Non pensavo di essere così veloce”

Marco Bezzecchi con il suo team Mooney ha vinto in maniera sorprendente il Gp dell’Argentina. Il polita italiano ha commentato dopo il suo primo posto, sottolineando la sua sorpresa sulla vittoria che ha centrato. Queste le sue parole dopo la gara. Alle sue spalle si sono posizionati Zarco ed Alex Marquez. Bezzecchi nuovo leader del Mondiale a quota 50 punti, seguito da Bagnaia con 41 punti e Zarco con 35 punti

Le parole di Bezzecchi: “Sono contentissimo, non ho parole, mi sono svegliato con una sensazione strana, sapevo di essere veloce ma non pensavo di essere così veloce. Di solito non vado veloce sul bagnato ma ho avuto un feeling particolare con la moto. Restare concentrato è stato duro ma una sensazione bellissima”