MotoGP, Aleix Espargarò: “Siamo pronti per la prima gara. Problemi al braccio? Forse mi opero”

Commento agrodolce per Aleix Espargarò al termine delle due giornate di test di MotoGP andate in scena a Portimao. “Possiamo considerarci pronti alla prima gara della stagione. Anche oggi, nonostante qualche problema al braccio destro, sono riuscito ad essere veloce limitandomi a run più brevi. Nel complesso dei due giorni abbiamo lavorato bene, il pacchetto che abbiamo a disposizione non è ancora perfetto ma si tratta di una buona base di partenza. Domani mattina andrò subito alla Clinica Dexeus di Barcellona per una serie di controlli e, se sarà il caso, verrò operato subito per recuperare completamente prima della gara qui a Portimao”, ha detto lo spagnolo in forza all’Aprilia.

Sulla stessa lunghezza d’onda il compagno di scuderia Maverick Vinales: “Due giorni positivi, direi come tutta la nostra preparazione al campionato. Ieri mi sono trovato molto bene anche come tempo sul giro, mentre oggi abbiamo fatto un lavoro un po’ diverso. Non ho mai utilizzato la migliore combinazione di mescole, girando molto in condizioni di grip non perfette e questo mi ha permesso di imparare tanto. Mi piacerebbe girare sempre al top ma sono sicuro che questo tipo di lavoro ci porterà benefici durante un weekend. Non vedo già l’ora di iniziare a fare sul serio, per vedere il nostro livello e cominciare a lottare”.