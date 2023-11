MotoGP, Aleix Espargaro contro Morbidelli: “Ha messo in mezzo i miei figli, non finisce qui”

Penalizzato di sei posizioni nel GP del Qatar per un colpo sul casco a Morbidelli, Aleix Espargaro ha chiarito quanto accaduto sul circuito di Lusail. Il pilota dell’Aprilia ha attaccato in maniera piuttosto dura Franco Morbidelli: “Gira per i circuiti da un anno e mezzo e in ogni gara dà fastidio a qualcuno. La settimana scorsa, con la mano, ha chiamato Marc Márquez cane. Ovviamente la mia reazione è stata sbagliata, ma vi giuro che non volevo colpirlo sul casco ma semplicemente spingerlo via“.

Espargaro ha poi aggiunto: “Ciò che mi ha dato molto fastidio è che nelle sue dichiarazioni abbia incluso la mia famiglia e i miei figli. Lì ha oltrepassato il limite, non finirà così“. A rendere ancora peggiore il weekend del Qatar per lo spagnolo è stata la frattura al perone sinistro rimediata al primo giro della Sprint Race. Non è ancora chiaro perciò se sarà in grado di correre o meno a Valencia: “Ci proverò, anche se non sarà facile“.