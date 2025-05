E’ Fabio Quartararo ad aggiudicarsi la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Secondo Alex Marquez.

Fabio Quartararo in pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp: 1’57″233 (record della pista) il tempo del pilota Yamaha, che conquista la terza pole consecutiva e scatterà in prima fila davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini), secondo a 0″309.

