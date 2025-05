Massimiliano Allegri ha già firmato il contratto con la nuova squadra: l’annuncio mette la parola fine alle indiscrezioni

Il ritorno del corto muso. Massimiliano Allegri è pronto a tornare in pista dopo un anno di astinenza. Il tecnico toscano potrebbe riprendere il percorso da dove lo aveva lasciato: la Serie A.

Le indiscrezioni in questi mesi sul suo conto non sono mancate: dalla Roma al Milan, passando per il Napoli, tutte le big alla ricerca di un allenatore hanno pensato a lui per ripartire. Lo farebbe, così si racconta negli ambienti dei bene informati, anche l’Inter nel caso in cui Simone Inzaghi mettesse fine alla sua esperienza in bianconero, sempre che Allegri fosse ancora libero.

Già perché il tecnico toscano potrebbe aver già firmato il contratto con la sua nuova squadra. L’annuncio è arrivato in diretta tv ed ha spiazzato un po’ tutti. Un annuncio che non arriva da un personaggio qualunque, ma da chi del mondo del calcio è stato protagonista per oltre un ventennio: Francesco Totti. Proprio l’ex ‘pupone’, intervistato da ‘Sky’, ha escluso i nomi di Allegri e di Conte per la ‘sua’ Roma: “Sono due allenatori che già hanno firmato per altre squadre” l’annuncio che ha acceso la curiosità dei tifosi.

Allegri al Napoli: c’è già la firma?

Ma per chi ha firmato Allegri? La domanda è legittima e la risposta potrebbe essere legata proprio al futuro di Conte. Non è un segreto che il salentino è il candidato numero uno per la panchina della Juventus.

Con lui via da Napoli, Aurelio De Laurentiis punterebbe tutto proprio su Allegri – come ha anche provato a fare nell’estate 2021 prima di scegliere Spalletti – e da più parti si dice che tra i due siano intercorsi più incontri e che l’intesa sia ormai già stata trovata, sia dal punto di vista economico che dei programmi. Sarà davvero così? Totti, pur senza fare i nomi, è convinto che il futuro di Allegri sia già stato deciso e che si tratta soltanto di aspettare l’annuncio.

Quello che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Allegri è pronto a tornare in sella, dunque, e per farlo potrebbe aver scelto il Napoli, lasciando da parte l’interesse (chissà quanto realmente convinto) del Milan e anche le ricche sirene provenienti dall’Arabia Saudita. Per Totti la firma è già arrivata, ora si attende di scoprire il nome scritto sul contratto: sarà davvero quello del club partenopeo?