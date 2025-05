F1, sono andate in scena le qualifiche del Gran Premio di Monaco: i piazzamenti in griglia.

In vista di domani pomeriggio, il circuito di Monte Carlo è stato ieri e oggi palcoscenico delle prove libere da parte dei piloti. Il tutto in preparazione della gara di domani in quel di Monaco, valevole per l’ottavo appuntamento del Mondiale F1 di quest’anno.

I risultati della terza e ultima sessione di prove libere, terminata poco fa, confermano ancora una volta lo stato di f0rma di Leclerc. Il pilota monegasco ha fatto di fatto 3 su 3 in quel di Monaco, chiudendo davanti a Verstappen e Norris. A muro invece Hamilton nell’ultimo minuto, che ottiene così il quinto posto. Ora però testa alle qualifiche di questo pomeriggio.

Qualifiche GP di Monaco, i risultati: Norris in pole, il resto della griglia

La Q1, in cui Leclerc ha fatto registrare il miglior tempo davanti a Norris e Piastri, si è conclusa nel modo peggiore con Kimi Antonelli che è finito a muro. Per la Mercedes, è continuato l’incubo anche in Q2 – primo Norris, secondo Leclerc e terzo Albon – dove Russell è stato costretto a fermarsi per un problema elettrico e, dunque, nessuna delle due frecce d’argento ha preso parte alla Q3 per la prima volta nella storia.

In pole position, ci partirà Lando Norris che ha preceduto Charles Leclerc. In seconda fila, Piastri e Hamilton. In terza, Verstappen partirà quinto mentre al suo fianco ci sarà Hadjar. Apre la quarta fila Alonso, al suo fianco Ocon. Chiudono la top 10 Lawson e Albon.