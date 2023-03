MotoGP 2023, test Portimao: Bagnaia fa il record della pista

Indicazioni positive per Francesco Bagnaia nelle prime simulazioni di Sprint Race durante la seconda giornata di test a Portimao. Il Campione del Mondo della Ducati ha fatto registrare il record della pista, fermando il cronometro a 1:38.154. Certamente buone notizie per la squadra e il pilota italiano a due settimane dalla prima prova del Mondiale, che andrà in scena proprio sulla pista portoghese.