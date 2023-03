Parigi-Nizza 2023, la classifica generale finale: Pogacar vince la corsa francese

Pogacar domina l’ottava ed ultima tappa della Parigi-Nizza 2023 e vince la corsa francese all’esordio in carriera. Lo sloveno della UAE Team Emirates rifila 33 secondi di distacco al gruppo di inseguitori formato da Vingegaard, Gaudu, Yates e Jorgenson. I primi due la spuntano sui secondi e centrano il podio per pochi metri. Nella classifica generale Pogacar chiude in testa seguito da Gaudu e Vingegaard.

Qui di seguito la classifica generale dopo l’ultima tappa.

1. Pogacar 24:01:38

2. Gaudu +0:53

3. Vingegaard +1:39

4. Yates +2:14

5. Mader +2:56

6. Powless +3:17

7. Bardet +3:19

8. Jorgenson + 3:19

9. Sivakov +4:05

10. Haig +4:56