Moto3 GP Spagna 2023, risultati e classifica FP2: Masia davanti a tutti, terzo Migno

Prosegue il weekend del Gran Premio di Spagna 2023 del motomondiale, con la Moto3 che ha concluso poco fa la seconda sessione di prove libere. Il padrone di casa Jaume Masia su Honda è stato il più veloce di tutti fermando il cronometro sull’1’46″905; alle sue spalle il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna) in ritardo di 12 millesimi e l’italiano Andrea Migno (Ktm) che nell’ultimo giro ha ridotto a 95 millesimi il divario. Quarta piazza per Kaito Toba, mentre Matteo Bertelle in sella alla sua Honda ha ottenuto un ottimo quarto posto. Nona posizione per Stefano Nepa, che non è ancora al massimo della condizione a causa di un infortunio. Per quanto riguarda la classifica combinata dei tempi Deniz Oncu resta al comando davanti a Jaume Masia e Daniel Holgado, mentre Andrea Migno è il migliore degli italiani in ottava casella precedendo Filippo Farioli.

TOP 14 MOTO 3 GP SPAGNA 2023 TEMPI COMBINATI