Wta Madrid 2023, Martina Trevisan al terzo turno: Bouchard sconfitta in due set

Martina Trevisan ha conquistato l’accesso al terzo turno del WTA 1000 di Madrid 2023, battendo in due set Eugenie Bouchard con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo un’ora e 47 minuti di gioco. Un primo parziale dominato, poi una lunga e dura battaglia per aver ragione della canadese: alla fine la toscana ha staccato il pass per il prossimo turno, dove troverà una tra Parks e Azarenka. Per Trevisan si tratta inoltre della prima vittoria stagionale sulla terra rossa e della prima vittoria in assoluto nel torneo di Madrid. L’azzurra, testa di serie numero 18, si porta anche sul 2-0 nei confronti diretti con Bouchard che aveva già battuto agli Australian Open 2020.

La cronaca – La partita inizia nel modo migliore per Trevisan, che in pochi minuti lavora bene con il dritto e mette in difficoltà Bouchard che vale il doppio break per il 4-0. La canadese appare soffrire gli spostamenti e soprattutto la seconda di servizio, con la quale raccoglie davvero pochissimo. L’unico passaggio a vuoto del primo set di Trevisan arriva nel sesto game, quando Bouchard recupera uno dei due break innalzando il proprio livello di gioco. Martina però non si scompone e anzi nel settimo combattutissimo game chiude alla terza palla break per il 5-2 che consente alla toscana di chiudere sul 6-2 senza particolari patemi.

Anche il secondo set sembra partire con il piede giusto, con Trevisan che chiude grazie all’ennesimo dritto incisivo il game d’apertura strappando il servizio a Bouchard. La canadese però trova una reazione quasi inattesa e gioca un ottimo game in risposta, centrando l’immediato contro-break per poi portarsi anche in vantaggio per la prima volta nel match sul 2-1. La partita cambia totalmente registro e si trasforma in una battaglia punto a punto, con Trevisan che sfrutta un passaggio a vuoto di Bouchard e si porta avanti di un break sul 4-3. Stavolta però la canadese rimane attaccatissima alla partita e trova l’immediato contro-break con grande profondità, mostrando una condizione paradossalmente quasi in crescita rispetto alla versione opaca e macchinosa del primo set.

Trevisan però non ci sta e nell’undicesimo game trova un altro ottimo break, vincendo quattro punti consecutivi dal 30-0 e con un paio di scambi davvero notevoli sulla diagonale sinistra. Il dritto è ancora una volta la chiave, con il contropiede vincente che vale il 6-5. Sofferenza fino all’ultimo, con i primi due match point che volano via per poi chiudere alla terza occasione il punto che vale la vittoria e il primo successo in carriera al Mutua Madrid Open.