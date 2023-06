Moto3 Gp Olanda, trionfa Masia. Secondo Sasaki, rimpianto per gli italiani

Gara spettacolo per la Moto 3 in Olanda che ha regalato emozioni e un Gran Premio abbastanza emozionante. Ultimo giro da film quello della Moto 3 nel Gp di Olanda che ha portato alla fine alla vittoria Jaume Masia. Dopo una gara che ha visto in lungo ed in largo la testa capitanata di Stefano Nepa, a 6 giri dal termine il pilota italiano è stato protagonista di un contatto che ha coinvolto numero moto e che gli è costato, quindi, il podio. La doppietta italiana per un momento era stata realtà con un’altra grande prestazione da parte di Romano Fenati che solo alle ultime curve dopo un contatto con Munoz è passato dalla seconda all’ottavo posizione. Masia riduce il gap dalla testa del Mondiale. Questo l’ordine d’arrivo:

Jaume Masia – Leopard Racing Ayumu Sasaki – Liqui Moly Husqvarna Intact Deniz Oncu – Red Bull KTM Ivan Ortola – Angeluss MTA Team David Munoz – Boe Motorsports Antonio Rueda – Red Bull KTM Collin Veijer – Liqui Moly Husqvarna Intact Romano Fenati – Rivacold Snipers Team Joel Kelso – CFMOTO Racing Stefano Nepa – Angeluss Team