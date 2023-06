Mondiale Femminile, countdown in Australia per l’inizio: migliaia di tifosi a Sydney

C’è tanta attesa per il prossimo Mondiale Femminile che si terrà in Australia dal prossimo 20 luglio in cui ci sarà anche la nostra Nazionale Italiana. A poco meno di un mese dall’inizio della competizione nella capitale australiana si stanno vedendo moltissimi tifosi in fibrillazione per la competizione del calcio femminile, movimento globale che sta crescendo a vista d’occhio.

La Fifa ha riferito che sono stati venduti più di un milione di biglietti per assistere alle 64 partite che si svolgeranno nelle nove città coinvolte. Questa cifra supera le vendite totali per la Coppa del Mondo femminile 2019 in Francia. Sempre la Fifa ha chiarito che ogni giocatrice che parteciperà alla Coppa del Mondo guadagnerà almeno 30.000 dollari (27.500 euro) e che le vincitrici vinceranno 270.000 dollari. Un movimento quindi che, anche al livello di compensi sta crescendo.