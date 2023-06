Thuram all’Inter, Gazzetta: “Milan si sentiva sicuro, Inzaghi lo ha chiamato”

La giornata in cui Marcus Thuram indosserà per la prima volta la maglia dell’Inter sarà con ogni probabilità martedì, quando sono in programma le visite mediche. Poi la firma, i saluti ai tifosi e sarà ufficiale la sua nuova avventura con i nerazzurri. A questo punto ci si è arrivati dopo settimane di rumors in cui diverse squadre – in momenti diversi – sono sembrate vicini all’accordo con il calciatore di nazionalità francese. Inizialmente sembrava indirizzato al Bayern, poi sembrava fatta con il PSG ed infine era il Milan che credeva di aver chiuso nei giorni precedenti alla decisione di scegliere l’Inter. Forse l’eccessiva sicurezza dei rossoneri – perché il club di Cardinale pensava davvero di aver chiuso l’affare – ha permesso l’inserimento decisivo a Piero Ausilio, che con un rilancio importante sull’ingaggio, portato a quota 6 milioni, uno in più di quanto offerto dai cugini, ha cambiato le carte in tavola. E nel frattempo, riporta la Gazzetta dello Sport, è arrivata la prima telefonata di mister Simone Inzaghi in attesa di poter seguire le sue indicazioni sul campo nel ritiro che partirà il prossimo 13 luglio.