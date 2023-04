Moto2 GP Spagna 2023, risultati e classifica FP2: Acosta il più veloce, quarto Arbolino

Lo spagnolo Pedro Acosta su Kalex fa registrare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di Moto2 sul tracciato di Jerez de la Frontera. Il padrone di casa ha realizzato un ottimo 1’42″079 precedendo il connazionale Aron Canet (Kalex) e il britannico Sam Lowes (Kalex) a +0″301. Il migliore degli italiani è il leader del Mondiale Tony Arbolino, sempre su Kalex, che si issa in quarta posizione a 363 millesimi, quinto Celestino Vietti (Kalex, +0″525). Per quanto riguarda la classifica combinata dei tempi al comando c’è Sam Lowes davanti al thailandese Somkiat Chantra e allo spagnolo Alonso Lopez. Settima casella per Celestino Vietti, mentre Tony Arbolino è risalito fino al decimo posto. Ecco la classifica dei quattordici piloti che accederebbero direttamente in Q2:

CLASSIFICA COMBINATA MOTO2 GP SPAGNA 2023