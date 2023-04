Boxe, Mondiali Elite maschili 2023: Abbes Mouhiidine guida la spedizione azzurra in Uzbekistan

di Mattia Zucchiatti 45

Seicentoquaranta pugili in rappresentanza di centoquattro paesi. I Mondiali Elite di pugilato, in programma a Tashkent, in Uzbekistan, prenderanno il via domenica 30 aprile e dureranno fino al 14 maggio. Tredici le categorie di peso in una rassegna che, come quella femminile, deve fare i conti con il boicottaggio di alcune federazioni (tra cui quella britannica a statunitense) per via della partecipazione delle nazionali di Russia e Bielorussia. Sono sei i pugili della nazionale italiana e i riflettori sono tutti puntati su Abbes Mouhiidine (92kg), medaglia d’argento ai Mondiali di Belgrado nei pesi massimi e campione d’europa lo scorso maggio, con un inizio di 2023 impreziosito dalla prestigiosa vittoria su La Cruz a Marrakech. Nel suo palmares figura anche un oro ai Giochi del Mediterraneo del 2018 e ai campionati dell’Unione Europea dello stesso anno. Il suo nome tra gli addetti ai lavori inizia a circolare sempre con più frequenza tant’è che lo scorso anno ha preso parte da sparring partner alla preparazione di Anthony Joshua per il match mondiale contro Oleksandr Usyk. Le idee per il futuro sono già chiare, con il sogno di Parigi 2024 e l’obiettivo del professionismo. Prima però c’è un Mondiale da disputare.

E sul ring della Humo Arena di Tashkent si giocheranno le loro chance anche Alessio Camiolo (51 kg), Michele Baldassi (57 kg), Francesco Iozia (60 kg), Salvatore Cavallaro (75 kg), e Diego Lenzi (+92 kg). La spedizione azzurra sarà composta dal Direttore Tecnico Emanuele Renzini, in compagnia dei tecnici Gennaro Moffa e Giovanni Cavallaro, oltre al fisioterapista Fabio Morbidini e al team leader Alberto Tappa. La rassegna si aprirà ufficialmente il 30 aprile con la cerimonia di apertura, cui seguiranno le fasi premilimari/quarti (1-10 maggio), il giorno di riposo (11/5), le semifinali (12/5) e le finalissime (13-14/5). Previsti ricchi premi in denaro per chi va sul podio: 200mila dollari per l’oro, 100mila per l’argento e 50mila per il bronzo. Sarà possibile seguire i Mondiali in diretta streaming sul canale www.youtube.com/@IBABoxing.