Ad Assen Marc Marquez conquista l’ennesima vittoria in Moto GP e raggiunge quota 68 successi come Agostini

Marc Marquez vince e lo fa con un po’ di amaro in bocca viste le condizioni del fratello. Alex infatti è stato protagonista di una brutta caduta, riportando una frattura alla mano che lo costringerà dunque ad un intervento chirurgico. Un weekend sfortunato dopo ciò che è accaduto un Moto 3 con la frattura di tibia e perone per Lunetta.

Tornando alla Moto GP, ad Assen sorride l’Italia con Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia che hanno completato il podio. Sul gradino più alto, come detto, è arrivato Marc Marquez che con questo successo eguaglia il record storico di Giacomo Agostini con 68 vittorie in MotoGP. L’unico da superare ora è un certo Valentino Rossi a 89.

Con la caduta di Alex Marquez, il fratello Max allunga in classifica piloti andando a 307 punti contri 68 sulla seconda posizione per un titolo che ormai sembra solo questione di tempo. In caso di successo, Marquez andrebbe a quota 9 titoli vinti in Moto Gp, gli stessi di Valentino Rossi.

Sulla gara da segnalare le due KTM ai piedi del podio con Acosta quarto e Vinales. Sul primo va detto che a fine gara è stato ricoverato per una puntura di una vespa. In classifica le due VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli si sono classificate davanti a Bastianini e a Quartararo.

Ora il prossimo appuntamento sarà il weekend del 12 e 13 luglio a Brno in Repubblica Ceca con il Gran Prix Ceske Republiky. Staremo a vedere se qualcuno oserà battere Marquez o se sarà l’ennesimo weekend di dominio completo.