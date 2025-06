L’undicesimo Gran Premio della stagione di Formula 1 vede trionfare di nuovo la McLaren davanti alle Ferrari

Domina la McLaren in Austria con il successo di Lando Norris, autore di un weekend spettacolare culminato con la conquista del suo terzo GP stagionale dopo quello in Australia e a Montecarlo. Una vittoria mai in discussione per il più classico degli uno-due Papaya.

Infatti a seguire il pilota di Bristol c’è Oscar Piastri, senza dubbio la coppia con la macchina più veloce di tutte. Ci sono però aggiornamenti positivi da Maranello poiché la Ferrari raggiunge il gradino più basso del podio con Leclerc mentre Hamilton raggiunge la quarta posizione.

Formula 1, Antonelli centra Verstappen dopo la partenza

Da segnalare ciò che è accaduto al primo giro del Gran Premio Red Bull Ring di Spielberg. Un problema ai freni per Kimi Antonelli costa carissimo sia al pilota italiano, fresco di diploma, sia a Max Verstappen: il pilota bolognese ha letteralmente centrato in pieno l’olandese, facendo così terminare la gara di entrambi nell’immediato.