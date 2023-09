Malinovskyi difende Gasperini: “Troppo duro? Sei volte in Europa, il resto non conta”

“Gasperini duro? Ma tre volte siamo andati in Europa League e tre volte in Champions, quindi tutte le altre cose non contano. Se vuoi raggiungere i risultati e non sei in una big, devi essere sempre al top almeno a livello fisico”. Lo ha detto l’attaccante del Genoa, Ruslan Malinovskyi, dopo l’allenamento di oggi nel quale ha peraltro preso una botta che non lo preoccupa, parlando della vicenda che riguarda Gian Piero Gasperini e le critiche da alcuni suoi ex giocatori.