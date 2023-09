Andrea Soncin rescinde con il Venezia: vicina la panchina della nazionale femminile

Andrea Soncin è il favorito per guidare la nazionale femminile di calcio dopo Milena Bertolini. E intanto il Venezia ha reso noto di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del tecnico, fino ad oggi allenatore della Primavera. Giunto in laguna nell’estate del 2017, Soncin si è seduto sulla panchina della Prima Squadra in 6 occasioni tra Serie A (20/21) e Serie B (22/23), pur legando principalmente il proprio percorso in arancioneroverde al Settore Giovanile, ed in particolare alla Primavera, con cui ha conquistato i playoff nella stagione 22/23. Adesso la nuova probabile esperienza in azzurro per rilanciare Giacinti e compagne dopo la delusione mondiale.