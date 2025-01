Il Team Ducati Corse entra nel 2025 e lo fa con la tradizionale presentazione della prossima stagione nell’appuntamento con “Campioni in pista”. Per il terzo anno di fila è Madonna di Campiglio a ospitare l’evento, al quale quest’anno Ducati si è presentata senz’altro con la novità più interessante in vista del prossimo Mondiale di MotoGP: l’accoppiata Pecco Bagnaia-Marc Marquez. “Ducati è in una posizione molto positiva non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sotto l’aspetto del prodotto. Il Team MotoGP per il 2025 ha un potenziale davvero importante che credo possa spingere tutti gli addetti ai lavori a migliorarsi di continuo”, ha esordito Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding. “Questo aspetto è la base della nostra filosofia. I nostri piloti sono ambasciatori eccezionali e noi ci emozioniamo sempre a vederli in pista.”

DALL’IGNA: “UN ONORE AVERE DUE PILOTI COSÌ”

“I due piloti più forti della griglia di partenza si trovano nel nostro box. Pecco è un pilota fantastico che da quattro anni è sempre in lotta per il titolo. Marquez, invece, è uno dei profili più importanti della storia della Moto GP. È un onore avere entrambi nel team”, ammette Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse. “Lo scorso anno è stato storico per la Ducati, sarà complicato migliorarsi e non è nemmeno necessario farlo – ha aggiunto – Ci interessa vincere, non per forza stravincere, anche per non risultare antipatici. Abbiamo materiale nuovo da provare, ma dobbiamo essere rigorosi nella scelta. Sulla moto andrà solo ciò in grado di garantire un sicuro miglioramento”.

BAGNAIA: “ORGOGLIOSO DELLA CRESCITA DI DUCATI”

Spazio, poi, ovviamente ai due piloti, gli attesi protagonisti dei mesi a venire. Due campioni che dovranno in qualche modo convivere all’interno dello stesso team. Un aspetto mai da sottovalutare nell’ambito sportivo e non solo. “La crescita di Ducati rende molto orgoglioso anche me. La scorsa annata è stata incredibile e ho ottenuto ben undici vittorie. È mancata, però, la ciliegina sulla torta. Durante l’inverno ho analizzato tutti i miei sbagli. Inizio il nuovo anno con una motivazione nuova”, dice Bagnaia, che ha voglia di mettersi alle spalle la seconda posizione nell’ultimo Mondiale. “È bello vedere una squadra così forte continuare a crescere – le parole del piemontese – Il rosso è un colore che mi dona molto e la moto è bellissima: la presentazione è sempre un momento emozionante. È stimolante avere un nuovo compagno al mio fianco”.

MARQUEZ: “DOBBIAMO LAVORARE DA SQUADRA”

“Nonostante la tanta esperienza, oggi sono molto emozionato e mi trema lo stomaco. Ho lottato diverse volte in pista contro la Ducati. Lo scorso anno questa moto mi ha fatto tornare il sorriso. Arrivo nel team di riferimento del campionato – le parole del campione spagnolo – L’obiettivo è prenderci tutto: sia titolo piloti che costruttori. Se non sono io a vincere deve esserlo Pecco: dobbiamo lavorare da squadra”.