Messo in archivio il fine settimana di Wengen, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in Austria e più per la precisione a Kitzbühel sull’iconica Streif per le tre gare in programma tra venerdì 24 e domenica 26 gennaio. Si parte con il Super-G, poi nei due giorni seguenti la discesa e infine lo slalom. Ma sulla neve austriaca si inizierà a entrare nel vivo della competizione già da domani con la prima delle tre prove cronometrate. Marco Odermatt, che al momento ha più di 200 punti di vantaggio su Kristoffersen in classifica generale, punta ad incrementare ancora di più il margine e chissà, magari superare quota 1000 con le gare in programma. Gli slalomisti che sono al suo inseguimento (dopo Kristoffersen troviamo Meillard a 527, McGrath a 482 e Haugan 413) proveranno a sfruttare la gara di domenca per limitare i danni.

PARIS E CASSE PUNTANO AL PODIO

Neanche a dirlo, le speranze dell’Italia sono tutte riposte nelle due gare veloci, viste le enormi difficoltà in slalom. Dominik Paris è reduce da un positivo weekend a Wengen, dove si è mostrato competitivo non andando troppo lontano dal podio in entrambe le gare. Il quarto e il quinto posto ottenuti hanno rappresentanto finora i migliori risultati della sua stagione. A Kitzbuhel è di casa, avendo già conquistato quattro vittorie in carriera, e chissà che non possa arrivare il primo piazzamento in top-3.

Chi invece si è già tolto le sue soddisfazioni in questi primi mesi di Coppa del Mondo è sato Mattia Casse, che però a Wengen dopo le ottime sensazioni in prova non è poi riuscito a confermarsi in gara. Ma il livello c’è e anche per lui il podio è un obiettivo concreto. A Wengen segnali incoraggianti anche da parte di Florian Schieder, che lentamente sta tornando su buoni livelli dopo il brutto infortunio dello scorso anno.

SITUAZIONE DIFFICILE IN SLALOM

Notte fonda, invece, per quanto riguarda lo slalom, dove anche a Wengen le prestazioni degli gli azzurri hanno lasciato a desiderare. Il solo Kastlunger è riuscito a trovare un piazzamento in top-30 e al momento è il primo dei nostri in classifica di specialità addirittura al 26esimo posto, poco davanti ad Alex Vinatzer trentesimo. Henrik Kristoffersen guida con 435 punti, ma prosegue la sfida con Loic Meillard e con l’ultimo vincitore Atle Lie McGrath. Sarà gara aperta come al solito, con i vari Haugan e Pinheiro Braathen sempre lì competitivi e le sorprese che comunque non mancano mai, come abbiamo viso a Madonna di Campiglio.

TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA

Il dt Max Carca ha diramato i nomi dei convocati in vista della tappa di questa settimana e ci sono anche delle novità, sia nel gruppo dei velocisti che in quello degli slalomisti. Per quanto riguarda discesa e SuperG sono convocati dieci atleti: Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Gregorio Bernardi, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso e Marco Abbruzzese. Quest’ultimo è reduce dal secondo posto ottenuto nel SuperG di Coppa Europa andato in scena a Reiteralm, in Austria. Primo podio per il ligure, che si è così guadagnato la convocazione al piano superiore. Per lo slalom che chiuderà il programma di Kitzbuhel sono invece stati convocati Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Matteo Canins, Corrado Barbera e Tommaso Saccardi. Gli stessi atleti parteciperanno anche alla Night Race di Schladming.

PROGRAMMA KITZBUHEL 2025

Martedì 21 gennaio: Prima prova discesa (ore 11:30)

Mercoledì 22 gennaio: Seconda prova discesa (ore 11:30)

Giovedì 23 gennaio: Terza prova discesa (ore 11:30)

Venerdì 24 gennaio: Super-G (ore 11:30)

Sabato 25 gennaio: Discesa Libera (ore 11:30)

Domenica 26 gennaio: Slalom speciale (ore 10:15 e 13:30)