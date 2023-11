GP Valencia 2023, l’ultima di Marquez in Honda: “Storia incredibile, rimarrà il team della mia vita”

Con la caduta a Valencia, Marc Marquez ha chiuso la sua avventura in Honda. Sei campionati del Mondo, 59 vittorie e 2626 punti per il pilota spagnolo, che nella prossima stagione sarà al fianco di suo fratello Alex in Team Gresini, con Di Giannantonio in Vr46 con Bezzecchi e Marini in Honda. “E’ stata una domenica super emozionante ed in alcuni momenti è stato difficile contenere i sentimenti. Purtroppo non abbiamo finito la gara oggi, mi sentivo davvero forte e onestamente pensavo che un podio fosse possibile oggi e forse anche di più. Non è stato un nostro errore e non vado contro Martin perché era in modalità attacco. Succede quando lotti per un campionato. Ma la cosa più importante oggi è ricordare tutti i momenti incredibili che ho vissuto con HRC e il Team Repsol Honda, rimarranno la squadra della mia vita. Abbiamo scritto una storia incredibile insieme e loro sono diventati più che semplicemente la mia squadra, sono diventati i miei amici e la mia famiglia. Grazie per tutto dal 2013 a oggi, non dimenticherò nessuno di voi”, le parole di Marquez.